نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسئولو الأهلي إجراءات صرف 58 مليون جنيه للاعبي المارد الأحمر خلال الساعات الماضية.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة بالنادي على راتب شهري نوفمبر وديسمبر، و25٪ من مقدمات عقودهم، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بالمباريات الأخيرة في دوري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الفريق إلى الدوحة الجمعة القادم للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير المقبل.