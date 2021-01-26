نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد محاضرة أخيرة في الأهلي قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه مساء اليوم الثلاثاء وقبل التوجه لاستاد الدفاع الجوي لملاقاة فريق بيراميدز.

ويقوم موسيماني بمنح لاعبيه في هذه المحاضرة التعليمات الفنية الأخيرة لتنفيذها في المباراة التي ستقام في السابعة والنصف مساء.

كما يقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة الفنية الأخيرة بإعلان التشكيل الذي سيخوض به الأهلي مباراة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٠ نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.