نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري ما تردد على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عن انتقال محمود رزق مدافع الفريق للزمالك، مؤكداً أن كل ما تردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى للفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها فى الخامسة مساء الخميس القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

وخضع لاعبو الفريق مساء أمس لمسحة طبية للكشف على فيروس كورونا كوفيد 19 .

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المسحة الطبية مساء اليوم .

وكانت المسحة الطبية الأخيرة أظهرت إصابة 12 لاعباً بالإضافة إلى 4 من أعضاء الجهاز الفنى بفيروس كورونا وهو ما تسبب فى تأجيل لقاء زعيم الثغر مع مصر المقاصة الذى كان مقرر إقامتة السبت الماضي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط .