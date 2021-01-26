باتشيكو يفتح النار على الكاف

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أحمد جودة - القاهرة - إنتقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بعض القرارات التي خرجت من الاتحاد الافريقي كاف.

وقال باتشيكو أثناء اللقاء الذي جمعه بأحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق في برنامج أوضة اللبس أن قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر قرار غير مدروس بالمرة.

وأنهى تصريحاته أنه كان يجب تأجيل المباراة بسبب وجود حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريقان حيث تغيب عبد الله جمعة ويوسف إبراهيم أوباما فيما غاب عن الأهلي وليد سليمان وأليو ديانج.