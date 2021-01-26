نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة نادي مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش البيون بينما يستضيف نادي ساوثهامتون نظيره أرسنال.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.