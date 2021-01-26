تعرف على هداف الدور الأول في الدوري السعودي

نجح السويدي كارلوس ستراندبيرج، لاعب أبها، في الحفاظ على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية الدور الأول، متفوقًا على نجوم الأندية الكبرى الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال، والسوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة.
ويتصدر كارلوس ستراندبيرج ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 أهداف، يليه روماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد) وفابيو أبرو (الباطن) 9 أهداف.
ثم إيميليو زيلايا (ضمك) وجوميز، وجوليو تافاريس (الفيصلي)، وعمر السومة، وحسن محمد العمري (القادسية)، 8 أهداف لكل منهم.
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