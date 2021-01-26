بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم كايد جوردون لاعب فريق ديربي كاونتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، اقترب من حسم صفقة كايد جوردون، خلال الشتاء الحالي، بعد صراع مع مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن صفقو كايد جوردون ستكلف خزينة ليفربول مليون جنيه إسترليتي.

وأشارت الصحيفة، إلا أن نادي ليفربول لن يستطيع توقيع عقد احترافي مع كايد جوردون صاحب الـ 16 عاما، إلا عندما يبلغ سن الـ 17.

وقال جاك هسلر الذي يغطي مباريات ديربي كاونتي في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإنجليزية، أن جوردون يشبه محمد صلاح من حيث استخدام القدم اليسرى، كما يمتلك قدرة عالية على المراوغة وصناعة الأهداف.