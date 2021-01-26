قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة مونديال الرماية التي ستسضيفها مصر في شهر فبراير المقبل، سيشارك فيها ٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".

وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف صبحى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر احد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا الي ان مصر اصبحت واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

و قال صبحي، ان نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد اصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في ان مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.

واختتم صبحي تصريحاته قائلًا " استضافة مصر لـ 30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الاحداث الرياضية".

وطمأن وزير الشباب والرياضة، كافة الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق اجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.

ومن جانبه أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون له دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من اجل استضافة 30 منتخبًا بالإضافة الي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.

وأوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشاركين ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، والسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".

واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

و قال اللواء حازم حسني، ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والانشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.

