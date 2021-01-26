أعلنت إدارة نادي البنك الأهلي،أن نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي جاءت سلبية قبل مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الثانية والنصف مساء الخميس المقبل،على ملعب الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وكانت إدارة البنك الأهلي، حسمت صفقة ضم محمد عصام من المقاولون العرب، لمدة ثلاثة سنوات ونصف لتكون الصفقة الثانية لفريق البنك الأهلي خلال فترة القيد الشتوي بعد انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك والذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي .
ولعب محمد عصام في عدد من الأندية المصرية أبرزها وادي دجله والاسماعيلي وتجربة احترافيه في الدوري البولندي ويجيد عصام اللعب في الثلث الهجومي كرأس حربه ووسط مهاجم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للفريق قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.