قبل موقعة الغد.. منتخب الدنمارك يعلن موقف الأخطبوط لاندين من المشاركة أمام مصر

كان لاندن تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة كرواتيا ، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ولم يستطع استكمال المباراة.
وأكد المتحدث الإعلامي لمنتخب الدنمارك في تصريحات عقب مباراة كرواتيا، أن إصابة لاندين خفيفة، ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الأربعاء أمام مصر.
ويعد الأخطبوط لاندين أحد أبرز أسلحة منتخب الدنمارك ببطولة العالم لليد.
يذكر أن منتخب الدنمارك لكرة اليد، فاز على نظيره الكرواتي بنتيجة ( 38 - 26).
وحقق المنتخب الدنماركي حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي ليبدد آمال نظيره الكرواتي في بلوغ دور الثمانية للبطولة.
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