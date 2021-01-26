5 عوامل تشعل قمة الليلة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام مساء اليوم الثلاثاء، بين الأهلي وبيراميدز على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الأهلي يدخل مباراة الليلة وفي جعبته 20 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري المصري، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بفارق الأهداف، بينما يتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 11 بين الأهلي وبيراميدز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 10 مواجهات سابقة، فاز كل فريق بـ4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأكيد تفوقه على الطرف الآخر في تاريخ مواجهاتهما المباشرة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير بعض العوامل سوف تشعل قمة الأهلي وبيراميدز وتزيدها سخونة وإثارة:-

1- الإنفراد بالصدارة:

من أبرز العوامل التي ستشعل قمة الأهلي وبيراميدز الليلة، رغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز وفض الشراكة مع غريمه التقليدي الزمالك.

2- تحسين مركز بيراميدز:

رغبة بيراميدز في استعادة بريقه مجددًا بعد تذبذب نتائجه بالدوري الممتاز هذا الموسم وتعادله مع سموحة في الجولة الماضية وتراجعه للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، سوف يزيد مواجهة الأهلي الليلة إثارة وسخونة حيث سيحاول الفريق السماوي انتزاع الفوز والثلاث نقاط من المارد الأحمر من أجل العودة للمنافسة على مراكز الصدارة بالبطولة.

3- العملاء المزودجين:

تواجد عدد من نجوم الأهلي السابقين ضمن صفوف بيراميدز في مقدمتهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإكرامي وأحمد فتحي وأحمد الشيخ سوف يشعل قمة الليلة بين الفريقين، لرغبة هؤلاء اللاعبين في التألق أمام فريقهم السابق واثبات للجميع أن مستواهم لم يتأثر بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

4- "رقبة" مدرب بيراميدز:

تعد مواجهة الليلة بين الأهلي وبيراميدز بمثابة فرصة أخيرة للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من أجل الاستمرار مع الفريق السماوي، وحال تعثره سوف يتم إقالته فورًا من تدريب الفريق، لذلك سيحاول جاهدًا لتحقيق الفوز على المارد الأحمر للحفاظ على منصبه.

5- بروفة أخيرة للمونديال:

المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيحاول الاستفادة بشكل قوي في مباراة الليلة ضد بيراميدز والتي تعد بمثابة بروفة أخيرة قبل مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، وسيسعي جاهدًا لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدوري ليحصل اللاعبين على دفعة معنوية قوية قبل المونديال.