نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تعيين توخيل مدربًا لتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن موعد إعلان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي لقيادة البلوز خلال الموسم الحالي.

وكان تشيلسي قد أعلن إقالة الإنجليزي فرانك لامبارد من قيادة الفريق يوم أمس الإثنين وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري على مستوى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على الرغم من الترسانة الكبيرة من اللاعبين التي يتوفر عليها وسوق الانتقالات الضخم الذي شهده الفريق.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن تشيلسي سيعلن تعيين توخيل على رأس القيادة الفنية للبلوز، اليوم الثلاثاء، لكن من الصعب أن يتولى المدرب الألماني مسؤولية الفريق أمام وولفرهامبتون، غدًا الأربعاء، في البريميرليج.