نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: مصطفى محمد يفضل الدوري الفرنسي على التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن وجود موافقة مبدئية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إحتراف المهاجم مصطفى محمد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أن سانت إيتيان جدد رغبته في الحصول على خدمات مصطفى محمد وتم تقديم ثلاثة إعتذارات إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء عن التصريحات التي سبق وأن خرجت بوجود شبهة الحصول على عمولة من أجل تسهيل إتمام الصفقة بواسطة أحد الأعضاء في المجلس.

وأضاف ان مصطفى محمد يرغب في الإنتقال إلى الدوري الفرنسي ولا يسعى إلى الإنضمام لفريق نادي جالطة سراي خاصةً أنه لا يفضل اللعب في الدوري التركي ويرى المنافسة في الفرنسي أقوى بكثير.