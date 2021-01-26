قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية، التي سيكون لها دور كبير لاعداد اللاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021.
ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من اجل استضافة 30 منتخبًا بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات إحترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.
وأوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشاركين ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".
واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، موضحا ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والاشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.
وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
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