قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية، التي سيكون لها دور كبير لاعداد اللاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من اجل استضافة 30 منتخبًا بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات إحترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.

وأوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشاركين ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".

واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، موضحا ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والاشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.