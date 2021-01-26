نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل الصراع مبكرًا على صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020 – 2021 بين عدد من اللاعبين المتألقين في مختلف أندية المسابقة المحلية.

ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري 6 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف وهم (محمود كهربا ورمضان صبحي – وجون إكويي إيبوكا و محمد شريف وحسام حسن وأحمد سمير) وستشهد المباريات المقبلة منافسة شرسة بين هؤلاء اللاعبين للانفراد بصدارة الهدافين بالمسابقة المحلية.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز بمواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساءًا على استاد الدفاع الجوي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز:

- محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

- رمضان صبحي (بيراميدز) 4 أهداف

- محمد شريف (الأهلي) 4 أهداف

- حسام حسن (سموحة) 4 أهداف

- أحمد سمير (طلائع الجيش) 4 أهداف

- جون إيبوكا (إنبي) 4 أهداف

- شادي حسين (سيراميكا) 3 أهداف

- أحمد الشيخ (غزل المحلة) 3 أهداف

- شيميلس بيكلي (المقاصة) 3 أهداف

- يوسف أوباما (الزمالك) 3 أهداف.