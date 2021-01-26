تشيلسي يقيل مدربه لامبارد

أقال نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم رسميا مدربه فرانك لامبارد أمس الاثنين لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراهيموفيتش: "كان قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني اتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له احتراما كبيرا".

وأضاف: "يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة وأخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الأفضل تغيير المدرب".

وتابع: "نيابة عن النادي، مجلس الإدارة وعني شخصيا أود توجيه الشكر إلى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني وأتمنى له النجاح في المستقبل".

ونوّه مالك النادي بمسيرة لامبارد كلاعب في صفوف نادي غرب لندن بقوله: "أنه أيقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. وسيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج (ملعب تشلسي)".

ويحتل تشلسي راهنا المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وكان لامبارد استلم تدريب الفريق قبل 18 شهرا خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري ونجح في موسمه الأول في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا معتمدا بنسبة كبيرة على لاعبين شبان من خريجي أكاديمة النادي أمثال مايسون ماونت وتامي إبراهام، لا سيما أن النادي كان ممنوعا عليه إجراء التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القصر.

وعندما رفع الاتحاد الدولي الايقاف أبرم النادي اللندني صفقات بقيمة حوالي 250 مليون يورو خلال الصيف الماضي، أبرزها مع الثنائي الألماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الألعاب كاي هافيرتس بالإضافة الى الجناح المغربي حكيم زياش، لكن الفريق مني بخمس هزائم في آخر ثماني مباريات له في الدوري.

وتفيد التقارير الصحفية إلى نية النادي تعيين الألماني توماس توخيل ليكون بديلا للامبارد في قيادة تشيلسي، ليأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إقالته في باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات