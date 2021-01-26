طارق سليمان يهاجم عودة حراس المرمى الأجانب للدوري المصري .. فيديو

هاجم طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق البنك الاهلي، التوصيه الخاصة بعودة حراس المرمي الأجانب للدوري المصري ، مشددا أن هذا القرار حال صدوره سيضر كثيرا بـ مركز حراسة المرمي سواء في الأندية او المنتخب الاول .
وأكد طارق سليمان ، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مركز حراسة المرمي ما هو إلا صناعة وضم حراس أجانب في الفرق ستؤثر سلبا على هذا المركز في مصر .
وأضاف أن في أحد المواسم كان هناك 16 حارس مرمي اجنبي ، مما اثر كثيرا على هذا المركز ، ولم يكن هناك لاعب يصلح لحراسة مرمى المنتخب الاول/ مشددا انه قرار خاطىء للغاية.
وتابع أن الاهلي والزمالك حال تعاقدا مع حراس مرمى اجانب ، ستكون هناك ازمة كبيرة في المنتخب خاصة أن الحارس الاول للمنتخب دائما ما يكون من الاهلي او الزمالك، في ظل اعتيادهما على اللعب تحت ضغط كبير.
اما عن على لطفي حارس مرمى الاهلي، فأكد انه حارس مرمى مميز ومستواه رائع ، مشددا انه مندهش من كم الهجوم عليه خلال الفترة الحالية.
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