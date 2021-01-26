عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

وتابع:" المهدي سليمان مستواه جيدا، وكان يشارك بشكل أساسي في معظم الأوقات".

وأشار:" المنافسة كانت جيدة بين المهدي سليمان والشناوي في مركز حراسة المرمى، لكن المهدي استغل الفرصة بشكل جيد وحجز مكان أساسي في تشكيلة بيراميدز، كما أن إصابة الشناوي عقب فترة توقف الدوري ساعدت المهدي سليمان في الاستمرار بشكل اساسي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.

في المقابل يطمح بيراميدز في الفوز على النادي الاهلي في مباراة الليلة ، بقيادةعبد الله السعيد ورمضان صبحي في انتزاع الفوز من المارد الأحمر، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيراميدذ في المركز الخامس بـ 13 نقطة.