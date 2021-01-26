الرياضة

مصر تحتضن العالم.. كل ما تريد معرفته عن مونديال الرماية قبل أيام من انطلاقه

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تواصل مصر إبهار العالم باحتضانها الأحداث العالمية الكبرى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن تستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام بطولة كأس العالم للرماية بمشارمة٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة"

ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

وستساهم  بطولة كأس العالم للرماية في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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