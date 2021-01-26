مصر تحتضن العالم.. كل ما تريد معرفته عن مونديال الرماية قبل أيام من انطلاقه

تواصل مصر إبهار العالم باحتضانها الأحداث العالمية الكبرى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ومن المقرر أن تستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
وستساهم بطولة كأس العالم للرماية في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.
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