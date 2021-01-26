إبراهيم المصري نجم منتخب مصر لليد: لاعبو الفراعنة على قدر المسئولية.. والتأهل لدور ربع النهائي بالمونديال إنجاز

وصف إبراهيم المصري لاعب منتخب مصر، تأهل الفريق إلى دور ربع نهائي بطولة العالم بانه إنجازا بكل المقاييس بسبب الظروف التي تم الإعداد لها.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع النهائي بعد التعادل أمام سلوفينيا بنتيجة 25-25 في ختام مباريات الدور الرئيسي، ويتأهل لمواجهة الدنمارك مساء الأربعاء.

وقال المصري: "كنا نلعب بشكل جيد جدا حتى في الشوط الأول رغم التأخر ولكن نسبة تصويبنا كانت السبب في تقدم سلوفينيا في النتيجة".

وأضاف: "في الشوط الثاني نجحنا في تحسين نسبة التصويب وذلك صنع الفارق، لكننا لم نتراجع منذ بداية المباراة".

وتابع المصري "المباراة كانت صعبة جدا، بذلنا الكثير من الجهد من أجل تلك البطولة ولم يكن من الطبيعي أن نخرج من الدور الرئيسي".

وقال لاعب منتخب مصر "إننا تعاهدنا بين شوطي اللقاء أن نقدم أكثر من الطبيعي، نعلم أننا لا نستحق الخروج من ذلك الدور، قاتلنا لتحقيق الفوز وكلل الله مجهودنا بالتأهل".

وصعد المنتخب المصري كثاني المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بفارق نقطة عن السويد المتصدر.

وأشار المصري إلى أن كل المباريات صعبة ولا يوجد وقت طويل من أجل التحضير للمنافسين ولكن رغم ذلك كان اللاعبون رجالا والجهاز الفني والجميع تعاهد على الكفاح في المباريات".

وشدد "بالتأكيد الوصول لربع النهائي وأن يكون المنتخب ضمن أفضل 8 فرق في العالم هو إنجاز".

وتابع "الآن ننظر للدور المقبل لاستكمال أحلامنا وأهدافنا، سنبدأ التحضير للدنمارك وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

واختتم نجم منتخب مصر تصريحاته "راض تماما عما حققناه في البطولة لكن دائما ما نبحث عن الفوز وتحقيق الإنجازات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني واتحاد اليد على الجهد الكبير رغم الظروف الصعبة وعدم خوض عدد من المباريات الودية بسبب جائحة كورونا".