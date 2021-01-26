الزمالك ينهي إجراءات قيد حميد أحداد في القائمة الأفريقية

انهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءت قيد المهاجم المغربي حميد أحداد بالقائمة الأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية كي يتسنى له المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولم يقم الزمالك بقيد أحداد في القائمة الأفريقية في فترة القيد الأولى بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من الاتحاد المغربي لكرة القدم، قبل أن يقوم مسؤولو النادي بقيده في الفترة الحالية.
وكان البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض رفض التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية في ظل النقص العددي في صفوف المهاجمين ورغبة مصطفى محمد مهاجم الفريق في الاحتراف الخارجي.
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