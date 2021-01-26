الزمالك ينهي إجراءات قيد حميد أحداد في القائمة الأفريقية

انهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءت قيد المهاجم المغربي حميد أحداد بالقائمة الأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية كي يتسنى له المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يقم الزمالك بقيد أحداد في القائمة الأفريقية في فترة القيد الأولى بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من الاتحاد المغربي لكرة القدم، قبل أن يقوم مسؤولو النادي بقيده في الفترة الحالية.

وكان البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض رفض التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية في ظل النقص العددي في صفوف المهاجمين ورغبة مصطفى محمد مهاجم الفريق في الاحتراف الخارجي.