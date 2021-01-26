فكري صالح: السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب يضر بالكرة المصرية

وقال فكري صالح، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إنه في وقت سابق عانى المنتخب من غياب حراس مرمى على المستوى المطلوب بسبب وجود الأجانب في فرق الدوري، ومن ثم ينبغي دراسة الأمر بشكل سليم.
وأضاف أن منظومة الكرة المصرية تعاني من سوء تنظيم شديد، لافتا إلى أن الحراس المصريين سيحترفون بالخارج من خلال أدائهم المميز مع المنتخب، وهو ما حدث مع عصام الحضري.
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