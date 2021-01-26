قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني يضم كاسونجو مهاجم الزمالك السابق

أكد تقرير سوداني اليوم الخميس، أن نادي المريخ السوداني أنهى اتفاقه مع الكونغولي كابونجو كاسونجو، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " كفرووتر السودانية" أن نادي المريخ أنهى اتفاقه مع كاسونجو للانضمام إلى صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت الصحيفة السودانية، أن من المتوقع أن يصل اللاعب إلى السودان خلال الساعات المقبلة، للتوقيع على عقود انضمامه إلى المريخ".

وأكدت الصحيفة السودانية أن المريخ يفاوض أيضا التنزاني حميد مكامي لاعب فريق بتروجيت.

يذكر أن نادى المريخ السوداني أعلن أمس الاثنين، تعاقده مع الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة . وكان الفرنسي جوميز المدير الفنى للمريخ أعلن رحيله عن تدريب الفريق قبل عدة أيام ، وهو الأمر الذى أدى إلى تعاقد المريخ مع ميودراج لتولى تدريب الفريق .

وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.