نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإعلامي أحمد شوبير بطلب لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وذلك بدعم الإسماعيلي بالصفقات أثناء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة عبر أون سبورت: "الإسماعيلي يخطط لضم بعض الصفقات من الزمالك مثل محمد عبد السلام وحميد أحداد ومحمد أوناجم. أتمنى أن يقدم الأهلي أيضًا بعض الصفقات للدراويش".

وأضاف: "الأهلي يفاوض أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات وحسم معه كافة التفاصيل لكن موسيماني طلب خضوع اللاعب للاختبار أولًا مع فريق الشباب، هناك إشادة كبيرة من جانب جهاز الكرة بإمكانيات العش".

وكان شوبير قال :"هناك مفاضلة في اتحاد كرة القدم المصري بين جهاد جريشة ومحمد الحنفي لإدارة المباراة"، قبل أن يعلن الاتحاد عن تعيين جريشة حكما للقاء بشكل رسمي.