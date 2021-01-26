نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يستهدف ضم نجم باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي للحصول على خدمات واحد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ومن المُنتظر أن ينتهي عقد آنخيل دي ماريا مع باريس خلال الصيف القادم ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى أي إتفاق بشأن التجديد ما يجعل اللاعب قريب للغاية من الرحيل.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن توتنهام بدأ الاتصالات مع دي ماريا، لإقناعه بالانتقال إلى السبيرز مجانًا، والعودة للعب في البريميرليج مرة أخرى.