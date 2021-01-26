نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

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أحمد جودة - القاهرة - لاعب منتخب مصر السابق يشيد بعلي ماهر

أكد أحمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، أنه اتخذ قرار الاعتزال منذ فترة طويلة ولكنه تأخر في الإعلان عنه.

وقال اوكا لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اتخذت قرار الاعتزال منذ فترة طويلة لكني تأخرت في الإعلان عنه".

وتابع: "كان عندي عرض انضم لجهاز فني لكن لم يحدث نصيب".

وأكد: "علاقتي جيدة بكل المدربين خاصة طارق العشري تعلمت الكثير منه".

وأتم: "الموسم في الأسيوطي مع علي ماهر بـ 10 سنين مع أندية أخرى، كابتن علي أعطى لي شارة القيادة ومنحني الثقة، كل شئ كان متاح بالفريق".