الدوري السعودي.. لوشيسكو يكشف سر التعادل المخيب أمام الفيصلي

كان الهلال تقم بالهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يسجل جوليو تافاريس هدفا قاتلا للفيصلي في الدقيقة 83.
وقال لوشيسكو في تصريحات عقب المباراة، أن الهلال كان الأفضل خلال المباراة، لكن عدم تسجيل المزيد من الأهداف، سبب انتهاء المباراة بالتعادل".
وتابع لوشيسكو:" فقدنا السيطرة على الكرة خلال الشوط الثاني، وهو الأمر الذي منح لاعبو فريق الفيصلي".
وأشار لوشيسكو:" أتحمل مسؤولية سوء نتائج الهلال خلال الفترة الماضية، لكن رغم ماحدث نظل على صدارة جدول ترتيب الدوري".
يذكر أن الهلال السعودي فقد 10 نقاط في ’خر 6 مباريات خاضها الفريق في مسابقة الدوري السعودي.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثاني.
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