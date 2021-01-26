تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران، وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية من أجل الوصول لأعلى فورمة بدنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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