عودة ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو بكأس إسبانيا

وشهدت قائمة برشلونة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقوبة إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإسباني، بسبب طرده أمام أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - تينياس.
خط الوسط: جوردي ألبا - أراخو - لينجليت - فيربو - مينجويزا.
خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بويج - موريبا - بيانيتش - بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي -ترينكاو- جريزمان - برايثوايث.
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