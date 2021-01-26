اتحاد الكرة يجتمع مع أندية المجموعة الثانية للقسم الثاني.. صور

عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع رؤساء ومسئولي أندية المجموعة الثانية المشاركة في مسابقة دوري القسم الثاني في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد مع الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، للوقوف على المشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها.
وكان الاتحاد المصري قد عقد اجتماعا أمس مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا غدا مع أندية المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.
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