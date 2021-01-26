رئيس اتحاد الرماية يكشف تفاصيل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2021

أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية، التي سيكون لها دور كبير لإعداد اللاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية في تصريحات صحفية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
وأوضح أن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل لـ 3000 ليلة سياحية.
وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية 2021، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
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