وأضاف سعفان الصغير في تصريحات لـ " اون تايم سبورت " أن فريق الاسماعيلي ليس بحاجه للتعاقد مع حارس مرمي مشددا على ان مركز حراسه المرمي به حراس على مستوى مميز ولكن الفريق نفسه بحاجه للتطوير
وأضاف أن الحارس كي يؤدي دوره بشكل جيد لابد من وجود فريق متكامل حيث انه لن يستطيع صد الكرات من زوايا صعبة وسط دفاع ضعيف مشددا على ان الاسماعيلي حال فاز في مباراة بيراميدز وسموحة المقبله سيحتل المركز الخامس
وعن تقنية الفار اكد أن هناك العديد من الاخطاء ارتكبت خلال الفترة الماضية وتسببت تقنية الفار في اخطاء فادحه للحكام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخطاء فادحة للحكام بسبب VAR.. سعفان الصغير: عودة الحراس الأجانب للدوري مرفوضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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