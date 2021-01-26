السعودية تشارك في بطولة كأس العالم للرماية في مصر خلال فبراير

تشارك المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل ، بنادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رام ورامية يمثلون 31 دولة من بينهم المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للسفارة السعودية فى القاهرة، أوضح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أن استضافة ممثلي 31 دولة بالبطولة يؤكد ثقة العالم في مصر وأنها أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية حازم حسني أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هي "تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات "المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال وفرق سيدات" أما الاسكيت، يمثل "مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال وفرق سيدات".