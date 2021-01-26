أكدت صحيفة " الشرق الأوسط السعودية، أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قضت بإلزام نادي اتحاد جدة بسداد 3 ملايين ريال لصالح الفيصلي. وذكرت الصحيفة السعودية، أن غرفة المنازعات ألزمت نادي الاتحاد بسداد ثلاثة ملايين ريال متأخرة لنادي الفيصلي بخوص لاعبه عبد العزيز البيشي. وأضافت الصحيفة السعودية، أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال 30 يوما. يذكر أن فريق اتحاد جدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرفة المنازعات تلزم اتحاد جدة بسداد 3 ملايين ريال لنادي الفيصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.