طنطا يعلن التعاقد مع شوقي السعيد وعبد العزيز إبراهيم

أعلن نادي طنطا التعاقد مع شوقي السعيد، مدافع الزمالك، في صفقة انتقال حر لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما أعلن النادي التعاقد مع عبد العزيز إبراهيم، لاعب فريق بلدية المحلة، على سبيل الإعارة 6 أشهر.

ويعاني فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، المدير الفني، من سوء حظ كبير ونتائج سلبية منذ انطلاق الموسم، حيث حقق فوزا وحيدا وتعادلا في 4 مواجهات وخسر مثلها.



ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق بورتو السويس الصدارة برصيد 22 نقطة.