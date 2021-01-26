طنطا يعلن التعاقد مع شوقي السعيد وعبد العزيز إبراهيم

كما أعلن النادي التعاقد مع عبد العزيز إبراهيم، لاعب فريق بلدية المحلة، على سبيل الإعارة 6 أشهر.
ويعاني فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، المدير الفني، من سوء حظ كبير ونتائج سلبية منذ انطلاق الموسم، حيث حقق فوزا وحيدا وتعادلا في 4 مواجهات وخسر مثلها.
ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق بورتو السويس الصدارة برصيد 22 نقطة.
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