نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يوضح حالة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس القادم على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل المغربي حميد أحداد مهاجم القلعة البيضاء الغياب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة ويخضع لمرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي.

وأوضح طبيب الزمالك أن أحداد بات قريب للغاية من العودة للتدريبات الجماعية بعد أن انهى برنامجه التأهيلي واطمأن الفريق على حالته بصورة نهائية.