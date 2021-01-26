نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى باستمرار مروان محسن، مهاجم الفريق مع الفريق لنهاية الموسم.

وطالب موسيمانى من إدارة الأحمر عدم رحيل مروان محسن، وأمر بغلق هذا الملف بسبب احتياجه الشديد للاعب فى ظل الارتباطات الكثيرة للفريق محليا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وتلقي مهاجم الأحمر خلال الساعات الماضية، عدد من العروض المحلية على رأسهم الإسماعيلى، لكن الجهاز الفنى رفض بقيادة الجنوب أفريقي رفض.

والجدير بالذكر أن مروان محسن عاد للمشاركة مع الأحمر فى لقاء المقاولون العرب التى فاز به الأهلي بعد مجهود كبير بنتيجة 2/3.