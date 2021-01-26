أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الجامايكي ألفيس باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، قادمًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي.
وأعلن نادي الهلال أنهم تعاقدوا مع باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ووجهت إدارة نادي الهلال الشكر لـ تركي آل الشيح على تكفله بقيمة الصفقة، على أن يصل اللاعب للسودان في الساعات القادمة.+-
ويعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أحد أكبر الفرق الأمريكية في الوقت الحالي، ويملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، ويلعب في صفوفه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والفرنسي بليز ماتويدي.
وتولى تركي آل الشيخ، رئاسة نادي الهلال السوداني الشرفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.