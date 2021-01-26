أعلن الاعلامى خالد الغندور عن حدوث تطورات جديدة من جانب نادى سانت ايتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد نجم نادى الزمالك . وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" " نادي سانت ايتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفى محمد ". يذكر ان نادي الزمالك، أعلن إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم الفريق مصطفى محمد بشكل نهائي. جاء قرار نادي الزمالك، ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس نادي سانت إيتيان الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة. facebook

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.