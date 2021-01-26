الرياضة

المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لـ مباراة الزمالك

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أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.

وأكد مجلس إدارة نادي المقاصة احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.

من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة  وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.

وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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