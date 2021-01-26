وقال كريمي في تصريحات أبرزها موقع الدحيل الرسمي عقب مواجهة الأهلي القطري:" نجحنا في التحكم على مجريات اللقاء، وهو ما منحنا الأفضلية والقدرة على صناعة الخطورة في مناطق الاهلي الدفاعية، وكل هذا بسبب تألق زملائي وتقديمهم للأداء المطلوب منهم داخل الملعب".
وتابع:" أبارك لزملائي على الفوز، والآن تركيزنا سيتحول لبطولة كأس العالم للأندية، والمواجهة الهامة التي ستجمعنا ضد الأهلي " بطل أفريقيا".
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سداسية الأهلي القطري.. نجم الدحيل: تركيزنا الآن على مواجهة بطل أفريقيا في المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.