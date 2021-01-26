أحمد الأحمر يتحدى: هنعمل أقصى حاجة عندنا أمام الدنمارك.. شاهد

أكد أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز خلال مواجهة منتخب الدنمارك، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقررة إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء، على صالة ستاد القاهرة الدولي بعد أن صعد الفريق لدور الثمانية، عقب التعادل في المباراة الأخيرة أمام منتخب سلوفينيا، 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي.
وكتب أحمد الأحمر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «إن شاء الله هنعمل أكتر حاجة عندنا وبإذن الله ربنا هيكرمنا».
ويأمل منتخب مصر في تخطي منتخب الدنمارك، والوصول للمربع الذهبي، خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر، بجانب الطموحات الكبيرة لدى الجميع بقوة المنتخب الحالي، لتحقيق نتائج ومركز جيد في هذه البطولة بفضل الخبرات الكبيرة التي يضمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الأحمر يتحدى: هنعمل أقصى حاجة عندنا أمام الدنمارك.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.