الرياضة

أحمد الأحمر يتحدى: هنعمل أقصى حاجة عندنا أمام الدنمارك.. شاهد

0 نشر
0 تبليغ

أكد أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز خلال مواجهة منتخب الدنمارك، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقررة إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء، على صالة ستاد القاهرة الدولي بعد أن صعد الفريق لدور الثمانية، عقب التعادل في المباراة الأخيرة أمام منتخب سلوفينيا، 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي.

وكتب أحمد الأحمر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «إن شاء الله هنعمل أكتر حاجة عندنا وبإذن الله ربنا هيكرمنا».

ويأمل منتخب مصر في تخطي منتخب الدنمارك، والوصول للمربع الذهبي، خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر، بجانب الطموحات الكبيرة لدى الجميع بقوة المنتخب الحالي، لتحقيق نتائج ومركز جيد في هذه البطولة بفضل الخبرات الكبيرة التي يضمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الأحمر يتحدى: هنعمل أقصى حاجة عندنا أمام الدنمارك.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا