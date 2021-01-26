الرياضة

قائمة برشلونة تشهد عودة ميسي مرة أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة فريقه برشلونة، بعد إتمامه عقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني، استعداداً لمواجهة الغد أمام رايو فايكانو في دور الستة عشر من كأس الملك.

 وغاب عن القائمة كل من سرجينيو دست وسيرجي روبرتو، لمعاناة الأول من مشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، وعدم اكتمال الحالة البدنية لروبرتو، الغائب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي للإصابة.

وضمت القائمة أيضاً لاعب الوسط الواعد إلياكس موريبا.

واستدعى المدير الفني الهولندي رونالد كومان كل من: تير شتيجن، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، برايثويت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لونجليه، بيدري، ترينكاو، ألبا، دي يونغ، أومتيتي، جونيور، مينجيزا وأرناو تيناس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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