نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة تشهد عودة ميسي مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة فريقه برشلونة، بعد إتمامه عقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني، استعداداً لمواجهة الغد أمام رايو فايكانو في دور الستة عشر من كأس الملك.

وغاب عن القائمة كل من سرجينيو دست وسيرجي روبرتو، لمعاناة الأول من مشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، وعدم اكتمال الحالة البدنية لروبرتو، الغائب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي للإصابة.

وضمت القائمة أيضاً لاعب الوسط الواعد إلياكس موريبا.

واستدعى المدير الفني الهولندي رونالد كومان كل من: تير شتيجن، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، برايثويت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لونجليه، بيدري، ترينكاو، ألبا، دي يونغ، أومتيتي، جونيور، مينجيزا وأرناو تيناس.