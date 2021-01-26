نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلقاء القبض عليه.. مونشنجلادباخ يوقع غرامة مالية كبيرة على نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء توقيع غرامة كبيرة على بريل إيمبولو لاعب الفريق بعدما ألقت الشرطة القبض عليه لمخالفة قواعد فيروس كورونا.

ولم تضح بعد طبيعة الاتهام الموجه له. وألقت الشرطة القبض على 23 رجلا وامرأة أثناء حضور حفل في موقع مغلق بسبب الجائحة في مدينة إيسن في الساعات الأولى من صباح يوم 17 يناير، وذلك بعد مباراة فريق مونشنجلادباخ، الذي يلعب له إيمبولو، مع شتوتجارت.

وقال متحدث رسمي إن هناك لاعب كرة قدم محترف كان من بينهم بدون الكشف عن اسمه.

وأكد إيمبولو /23 عاما/ على موقع "إنستجرام" إن الشرطة أخذت بياناته ولكن هذا حدث في شقة قريبة من الحانة حيث كان قد خطط لمشاهدة مباراة كرة السلة على التليفزيون.

بغض النظر، قال ماكس إيبرل المدير الرياضي إن "تصرفات بريل غير المدروسة والخاطئة انتهكت اللوائح الموضوعة لكل شخص في هذا البلد، واتباع هذه اللوائح بالنسبة لنا كنادي منافس في الدوري الألماني (بوندسليجا) إلزامي من أجل استمرار إقامة مباريات كرة القدم.

وقال :"لذلك قررنا أنه يجب أن يدفع غرامة كبيرة. أبلغناه بهذا وتقبل العقوبة".

وغاب إيمبولو عن المباراة التالية لمونشنجلادباخ بعد الواقعة ولكن منذ ذلك الحين عاد للفريق.