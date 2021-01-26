نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسم الثالث.. فوز شعب قوص والبلينا في مؤجلات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي اهلي المنشأة امام نظيره فريق شعب قوص، وشباب البلينا امام شباب سوهاج.

واسفرت نتائج مؤجلات الجولة التاسعة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق اهلي المنشأة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخيار بسوهاج.

فيما نجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي نظيره فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.

1_شبان المراغة 16 نقطة

2_قفط 15 نقطة

3_شعب قوص 15 نقطة

4_اخميم14 نقطة

5_ابوتيج 11 نقطة

6_البداري 11 نقطة

7_اهلي المنشأة 11 نقطة

8_المراغة 10 نقاط

9_الرحلات 9 نقاط

10_البلينا 9 نقاط

11_مكة المكرمة8 نقاط

12_شباب سوهاج 5 نقاط

13_نجوع مازن نقطتين