خطط بديلة قدمتها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والاستمرارية بيد اتحاد الكرة بعد قرارات التأجيل للمسابقات الكروية

في الرياضة 26 يناير,2021

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية

توقف المشاركات الكروية لمنتخباتنا الوطنية الاقليمية والقارية والدولية بعد الاعدادات الكبيرة لهذه المنتخبات … صاحبه توقف الامال والطموحات لأشهر قادمة بعد فترة الاعداد النفسي والبدني .. توقف اللاعبين وابتعادهم عن الملاعب بعد عدد من المباريات الودية والمعسكرات الداخلية والخارجية .. التوقف الاجباري اجتاح العالم نتيجة تفشي كورونا والذي لم يبرح ان جمد الانشطة الرياضية للعام المنصرم واستمر التفشي على ذات النهج للعام الجاري … الاتحادات الاقليمية لم يكن أمامها الا حماية الكادر الفني والاداري واللاعبين، بمنع التنقل من وإلى الدول المجاورة استعدادا للنشاط الآسيوي بسبب غلق بعض الدول لحدودها خوفا من شبح كورونا وما يتبعه من اصابات لا تحمد عقباها !!

بطبيعة الحال حالنا مثل حال بقية الدول، فقد اضطرت منتخباتنا ان تستسلم لتلك الاجراءات الاحترازية وان تلتزم بما جاء في البيانات من قبل المختصين ليكون منتخب الصالات لكرة القدم ومنتخب الناشئين والمنتخب الاولمبي ومنتخب القدم الشاطئية في دكة المنتظرين الى ان يأتي القرار بالعودة من جديد.

فقد استطاع الاتحاد العماني لكرة القدم ان يسير على ذات الخطط التي وضعتها الاجهزة الفنية وتنفيذ الخطط بالطريقة المثلى من أجل تطوير مستوى منتخباتنا الوطنية في المنافسات المنتظرة وبالتالي فقد وصل اللاعبون بعد جهد مدربيهم الى مراحل متقدمة من الاداء داخل الملعب والجاهزية التامة للقاءات القادمة وجدير بالذكر ان معظم الاجهزة الفنية وصلت الى قناعة تامة بقوائمها الاخيرة التي تحمل اسم وراية منتخباتنا الوطنية وكانت مستعدة لخوض غمار النهائيات الاسيوية والبطولة الخليجية، ولكن شاءت الاقدار وعادت الاسماء الى الادراج في ملفاتها .

الناشئون جاهزون لأي استحقاق

قال المدرب هلال العوفي مدرب منتخبنا الوطني للناشئين : بصراحة كوكبة لاعبي المنتخب جاهزة للاستحقاقات القادمة حيث استقر الجهاز الفني على القائمة النهائية لمعسكره الخارجي الاخير وسبق ان خاض لاعبو المنتخب العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية وعددا من المباريات الودية ولكن على حسب قرارات الاتحاد الاسيوي في ترحيل المنافسات نظرا للوضع الراهن وقد قدمت تصورا متكاملا لما يترتب عليه من وضع اللاعبين للفترة القادمة، كما جاء في التصور كافة ما يمكن ان يقوم به اللاعبون من تدريبات حتى لا يفقد اللاعب اللياقة التي تمتع بها في الفترة الماضية والقرار بيد اللجان المختصة في الاتحاد العماني لكرة القدم وبالنسبة لي الى يومنا هذا لم اتلقى الرد من الاتحاد في الاستمرار بعملي او عدم الرغبة في استكمال المشوار بتجديد عقد العمل وذلك بعد انتهائه بنهاية العام 2020 .وكما نعلم أهمية هذه الفئة من المنتخبات والتي تعد النواة الاساسية لمراحل قادمة وكل الدول تتسابق في تقديم منتخب ناشئ متمكن في كرة القدم الحديثة ونتمنى ان نسير على ذات النهج ونجعل من تأجيل النهائيات للعام 2022 دافعا ايجابيا لاستكمال المشوار لبناء منتخب قوي قادر على مقارعة سائر المنتخبات في الاستحقاقات القادمة .

تغيرت خطة الاولمبي بعد الغاء الاستحقاقات

وقال محمد العلوي مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي : بعد الغاء البطولات الرسمية للمنتخب الأولمبي والتي كانت من المفترض ان يخوضها منتخبنا؛ وهي التصفيات الاسيوية و المشاركة في دورة الالعاب الخليجية شهر مارس القادم بالاضافة الى المشاركة في بطولة التضامن الاسلامي في اكتوبر القادم حيث حدث تغيير في الخطة السابقة نظرا لعدم وجود ارتباط واستحقاقات في الشهر الجاري وشهر فبراير فقد توقف المنتخب عن التجمع وانتظم اللاعبين في الدوري مع انديتهم لذلك سيكون هناك تجمع للاعبي المنتخب في شهر مارس القادم وسوف نقوم بمعسكر داخلي مدته لا تقل عن 10 ايام وبالتالي سوف يلتزم اللاعبون خلال المعسكر بالتدريبات المتعارف عليها .

أما يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني للصالات فقد قال : منتخب الصالات لكرة القدم كان سيتواجد لأول مرة بتاريخه في النهائيات الاسيوية ولكن شاءت الاقدار ان يكون لكورونا يد في ترحيل البطولات لاشهر قادمة والتوقف الى الان لم نستلم خطابا رسميا من الاتحاد الاسيوي ولكن في حالة توقف المشاركات وتاهل 5 منتخبات على حسب النظام الجديد للاتحاد الاسيوي سوف تظلم منتخبات كثيرة وبخاصة التي تاهلت فقد كان كأس العالم قائما وسوف تكون اشكالية للمنتخبات وهذا النظام غير معمول به سابقا واتفقت مع الاتحاد العماني لكرة القدم في حالة الالغاء نستمر ببرنامج الاعداد ولايوجد لدينا دوري الصالات وقطعنا مشوارا كبيرا، كما اننا خلال شهر اكتوبر ننتظر المشاركة في بطولة الخليج ومعنا ايضا دورة الالعاب الاسيوية بتايلند والتي من المفترض أن تنطلق من 21 وحتى 30 مايو لذلك سوف نستمر في المعسكرات الداخلية الى ان تفتح المجالات لاقامة معسكرات خارجية وسيكون هناك تجمع للاعبين والبدء في المعسكرات الداخلية خلال الشهر المقبل .

الشواطئ بدون بطولات

وقال طالب هلال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية : الحال على ما هو عليه ايضا مع منتخب الشواطئ لكرة القدم فقد تقرر ايضا تأجيل كافة الاستحقاقات المنتظرة واقربها كان المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت وبطولة كأس الخليج لكرة القدم الشاطئية تستضيفها المنامة 17 فبراير القادم بطولة كأس آسيا الشاطئية في تايلند من 25 ابريل الى 5 مايو وهي المنافسة المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في روسيا 2021 وسبق وان خطط الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لبعض الاستضافات لمنتخبات في السلطنة بالاضافة الى المعسكرات الخارجية والداخلية والمباريات الودية .