35 مشاركا حتى الآن في بطولة عمان الدولية للانجراف وتعديل موعد الجولتين الأولى والثانية

في نسختها الرابعة وسط مشاركة دولية وعالمية

أجرت اللجنة المنظمة وفريق العمل لبطولة عمان الدولية للانجراف بالجمعية العمانية للسيارات تعديلا على موعد انطلاق الجولتين الأولى والثانية من البطولة التي كان من المقرر انطلاقها يومي 4و5 من الشهر القادم الى موعد جديد وذلك بسبب الأوضاع الاحترازية لجائحة كورونا، حيث قررت اللجنة تحديد يومي 11 و12 من الشهر القادم موعدا لانطلاقة الجولة الأولى على ان تقام الجولة الثانية يومي 18 و19 من نفس الشهر على حلبة مسقط أرينا بالجمعية العمانية للسيارات.

وتشهد البطولة إقبالا كبيرا من المتسابقين للتواجد في هذا الحدث الدولي الذي يستقطب المتسابقين الدوليين والمحليين من مختلف دول العالم وكذلك الجماهير الكبيرة التي اعتادت التواجد والمتابعة حيث يتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 45 مشاركا يمثلون أكثر من 15 دولة أوروبية وأسيوية وعربية ..

واعتادت الجمعية العمانية للسيارات على وضع بطولة عمان الدولية للانجراف ضمن اجندتها بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ استضافة أولى بطولة في العام (2018) لتتوالى بعدها الاستضافات على أرض السلطنة وتحمل البطولة القادمة النسخة (الرابعة) التي تقام على أرض السلطنة لتصبح السلطنة محط انظار للمتسابقين المهتمين بهذه النوعية من مسابقة المحركات والتي تلاقي الاقبال الكبير في العديد من دول العالم.

مشاركة دولية كبيرة

وبلغ عدد المشاركين الراغبين بالمشاركة في بطولة عمان للانجراف حتى يوم أمس 35 مشاركا واعطت اللجنة المنظمة الفرصة للمشاركين مع تغيير موعد الانطلاقة حتى يوم 31 ليكون اخر يوم لتسجيل السائقين المشاركين، حيث ضمت القائمة الحالية مشاركة نخبة من ابطال العالم وكذلك من الابطال المحليين من السلطنة ومن الشرق الأوسط ومن بين تلك الأسماء تواجد اصغر المتسابقين نكلاس من لاتفيا والذي يبلغ من العمر 14 عاما وسبق وان شارك في النسخة الماضية بالسلطنة وأحد الوجوه اللافتة في هذه البطولة والمنافسة على المراكز الأولى بالإضافة الى تواجد المتسابق سباستين من هولندا ويغيب حتى الان بطل النسخة الماضية الايرلندي جمس دين ومن ابرز الشباب العماني المشارك في منافسات البطولة سامي الشيباني بطل النسخة الماضية لفئة العمانيين وطارق الشيهاني وهيثم الحديدي والجميع ابدى جاهزيته للمشاركة في هذه البطولة من خلال الحصص التدريبية على حلبة البطولة، بينما يشارك من الشرق الأوسط المتسابق الكويتي علي مغسد والأردني احمد دحام.

وشهدت عملية التسجيل تواجد 17 دولة في هذا الحدث وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، ليتوانيا، لاتفيا، ماليزيا،باكستان ،الأردن، الإمارات، السعودية، سوريا، الكويت، لبنان، أوكرانيا، روسيا،قطر، والسلطنة منظمة البطولة . وقام بتصميم مسار حلبة الانجراف الحكم الأيرلندي كيرين هاينز، وهو كبير حكام بطولتي بريطانيا وأيرلندا للدريفت، ويشارك في تحكيمها أربعة حكام عالميون من هولندا والإمارات السلطنة.

استعدادات كبيرة

وعن اخر استعدادات اللجنة المنظمة لبطولة عمان الدولية للانجراف قال : فهمي البوسعيدي مدير السباق: اللجنة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لهذه البطولة التي اعتادت السلطنة والجمعية على استضافتها وأصبحت من البطولات الرائدة والتي تلاقي الاقبال سواء من قبل المشاركين او الجماهير الكبيرة التي تتابع هذا الحدث وأصبحت السلطنة محطة من المحطات الدولية لاستضافة هذه البطولة.

وأشار بان اخر تلك الاستعدادات كان تشكيل اللجان العاملة وتهيئة الكوادر الطبية وكذلك التجهيزات الكبيرة للبروتوكول الطبي المعمول به ضمن الاحترازات لكوفيد 19 على حسب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة العليا وكذلك التجهيزات الأمنية للسائقين وللسباق بالإضافة الى المراقبين والحكام ونظام التصوير وغيرها وأصبحت كل التجهيزات قائمة وفي انتظار انطلاقة الحدث.

وتمنى البوسعيدي بان يسمح للجماهير الحضور ومتابعة احداث البطولة كما اعتدنا سابقا وهناك تحرك من قبل اللجنة والجمعية مع اللجنة العليا للسماح بعدد معين من الجماهير وسوف يدير البطولة طاقم دولي من الحكام بعدد ثلاثة حكام أوروبيين متخصصين في إدارة مثل هذه البطولات بالإضافة الى حكم او اثنين من الشباب العماني الذين نعول عليهم الكثير في الاستفادة من خبرات الحكام الدوليين.