تأجيل زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى العراق

بغداد – أ.ف.ب: أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال عن تأجيل زيارة وفد كأس الخليج العربي لكرة القدم للكشف عن جاهزية مدينة البصرة لاستضافة “خليجي 25″، الى موعد آخر “بسبب خطأ اداري يتعلق بمنح سمات الدخول”.

وأفاد درجال في بيان إعلامي أن “خطأ اداريا من قبل الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم إرسال تأشيرات الدخول الى الوفد الخليجي تسبب بتأخر إجراءات الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا”.

واضاف درجال “ستتم الزيارة في موعد اخر وان ما حصل سيكون درسًا مفيدًا وحازمًا في إنجاز الإجراءات الإدارية ونلمس ثقة الأشقاء بقدرة العراق والبصرة على استضافة خليجي 25″.

وكان الوزير العراقي اكد الشهر الماضي ان وفدا يمثل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيقوم بزيارة مدينة البصرة بين 25 و27 يناير لتفقد المنشآت الرياضية وتقديم تقرير الى المكتب التنفيذي للاتحاد يبين مدى جاهزية العراق لاستضافة البطولة.

كما اكد درجال سابقا ان هذا الوفد سيحضر مباراة ودية بين العراق والكويت الاربعاء على استاد البصرة الدولي على هامش الزيارة.

ويحرص العراق الذي شهدت عاصمته بغداد الخميس الماضي تفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية وأوقعا 32 قتيلا، على استضافة البطولة الخليجية المقرر اقامتها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

ووصلت بعثة وفد المنتخب الكويتي الاثنين الى مدينة البصرة برا وضمت رئيس الهيئة العليا للرياضة حمود فليطح ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم احمد اليوسف الصباح.

وستقام هذه المباراة الودية من دون جمهور بعد ان اقترحت وزارة الشباب والرياضة حضور 25 الف متفرج قبل ان تصطدم برفض السلطات العراقية بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

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