منتخب السلة للناشئين يبدأ الخميس تجمّعه الأول ببوشر

مسقط – العمانية: يبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين يوم الخميس القادم أول تجمع له بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر ثلاثة أيام استعدادًا لبطولة الخليج التي تستضيفها مملكة البحرين أغسطس القادم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في المعسكر ٢٥ لاعبًا هم سفيان بيت توفيق من نادي صلالة وبشار بن بشير وقیصر البلوشي ومهند بن فرج من نادي ظفار ومحمد الوهيبي وأيوب الجابري من نادي قريات والقاسم الزهيبي وعبدالرحمن المعمري وفيصل العبري وأحمد السعدي من نادي السيب وسليمان البراشدي وتركي البلوشي من نادي المضيبي وأحمد الغيثي والمختار الشكيري والأيهم الصلتي واليزن الصلتي من نادي الاتفاق والحواري الهاشلي وسليمان الحسني وليث كيمجي وسلطان الغافري وغسان السالمي من نادي أهلي سداب ومحسن بن فؤاد وقصي العامري ویوسف البرواني وفيصل البلوشي من نادي بوشر إلى جانب غسان البوسعيدي مدير المنتخب.

وقال محمد القسيمي مدرب المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة “إن اختيار القائمة الحالية كانت من قبل المدرب الصربي السابق الذي تم إنهاء خدماته، لذلك فإن هذا التجمع فرصة لمعرفة إمكانات اللاعبين واختبار قدراتهم، حيث ستتم تصفية اللاعبين في المراحل القادمة لاختيار من يثبت جدارته للعب في صفوف المنتخب، كما نعمل أيضًا بخطة متوازية لزيارة الأندية وانتقاء بعض اللاعبين المجيدين ومن نعتقد أنه قادر على تقديم الأفضل مع المنتخب وبالتالي ضم مجموعة جديدة ليتم اختبارها”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ” نعتقد بأن فترة إعداد المنتخب كافية لانتقاء اللاعبين وتدريبهم وتأهيلهم معنويًّا ومهاريًّا حيث إن البطولة ستقام في أغسطس القادم بمملكة البحرين والتجمع الأول للاعبي المنتخب مهم جدًا ويساعدنا على تقييم مستوى اللاعبين واكتشاف مواطن القوة والضعف لدى كل لاعب وبالتالي عمل الخطط المناسبة لطريقة العمل والتدريبات في المرحلة القادمة”.

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