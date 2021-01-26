الأولمبي والشرطة والسيب والحرس والخيالة يظفرون بالمراكز الأولى في منافسات قفز الحواجز

في الرياضة 26 يناير,2021

استمراراً لفعاليات وأنشطة الفروسية أقيمت منافسات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/2021م التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء وشارك في هذه المسابقة وهي الحادية عشرة للاتحاد عدد 74 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم عدد 28 خيلا والفئة (د1) على ارتفاع 100 سم عدد 24 خيلا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم عدد 12 خيلا والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 7 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 3 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء، وتأتي هذه المسابقة بدعم رئيسي من بنك نزوى وكلية الخليج.

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 28 خيلا حيث حصل على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس اسعد بن عبدالله الحسيني على العباب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس حارث بن حمود المعولي على رجب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الرابع الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على لابلوما من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الخامس الفارس جمال بن حميد الشرياني على طوفان من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز السادس الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ثمين من وحدة شرطة الخيالة.

فئة (د1)

شارك في فئة (د1) على ارتفاع 100 سم 24 خيلا حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك من اسطبلات ال سعيد والمركز الثالث الفارس محمد بن سالم الحضرمي على جبارة من الخيالة السلطانية والمركز الرابع الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويل من مركز موجو للفروسية والمركز الخامس الفارس حارث بن حمود المعولي على رابح من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة (د)

شارك في الفئة (د) على ارتفاع 110 سم 12 خيلا حيث حقق المركز الاول الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على مورعي من مدرسة السيب للفروسية والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سكينة من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على ثراء من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة (ج)

كما شارك الفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 7 خيول وحقق المركز الاول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على رعد من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثاني خالد بن درويش الصبحي على برفك زد من اسطبلات الريان.

الفئة (ب)

وشارك في الفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 3 خيول، حصل على المركز الاول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هانج أوفر من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الاولمبي للفروسية.

وفي نهاية المسابقة تم تسليم الجوائز للفرسان والحاصلين على المراكز الاولى وذلك حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن والحفاظ على التباعد الجسدي.